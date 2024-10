Zmiana w pogodzie. IMGW ostrzega

W czwartek do końca dnia w całym kraju będzie pochmurnie. Na północy w godzinach wieczornych mogą pojawić się niewielkie opady deszczu. Silny wiatr możliwy jest wzdłuż wybrzeża Bałtyku. Temperatura do końca dnia będzie się wahać od 10 stopni Celsjusza na wschodzie kraju, do 14 stopni na południu.