Zmiana pogody. Przez Polskę przejdzie fala ciepła

Szykuje się bardzo ciepły czwartek, a to wszystko dzięki wyżowi zbliżającemu się znad półwyspu Apenińskiego. Będzie to najcieplejszy dzień marca.

Fala ciepła

Dzięki wyżowi, Polacy będą mogli poczuć nieco śródziemnomorskiego klimatu. Na zachodzie temperatura będzie się wahać od 15 stopni w Zielonej Górze, Szczecinie, aż do 19 stopni Celsjusza w Jeleniej Górze. To tam synoptycy prognozują najwyższą temperaturę. Poza tym we Wrocławiu termometry wskażą 17 kresek powyżej zera.