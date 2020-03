Zmiana czasu z zimowego na letni. Kiedy zmieniamy czas w 2020 roku?

Zmiana czasu na letni 2020

W przypadku zmiany czasu z zimowego na letni zasada w Unii Europejskiej jest prosta. Robimy ją zawsze w ostatnią niedzielę marca o godzinie 1:00 czasu uniwersalnego. W przypadku Polski oznacza to, że zegarki przestawiamy o godzinę do przodu z 2:00 na 3:00.

W tym roku przejdziemy na czas letni w nocy z 28 na 29 marca. Pamiętać zatem należy, by w tradycyjnych zegarkach przestawić wskazówki. Problem przeważnie sam się rozwiązuje w elektronice i przeróżnych gadżetach, które często same zmieniają czas.

W ten jeden dzień będziemy spać o godzinę krócej, ale potem dni będą dłuższe. Czas letni potrwa siedem miesięcy, a więc dopiero w październiku wrócimy do czasu zimowego. Stanie się to w nocy z 24 na 25 października.

Kiedy ostatnia zmiana czasu w Polsce?

Dużo wskazywało na to, że ostatni raz będziemy zmieniać godzinę w zegarkach w 2021 roku. Parlament Europejski przychylił się do licznych głosów obywateli, którzy od lat domagali się, by zrezygnowano ze zmiany czasu. Wszyscy odtrąbili sukces, ale jak się później okazało, był on przedwczesny.