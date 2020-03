Zmiana czasu z zimowego na letni 2020. Sprawdź kiedy

Zmiana czasu na letni

Kiedy ostatnia zmiana czasu?

W 2019 roku Parlament Europejski przegłosował projekt, według którego do ostatniej zmiany czasu miało dojść w 2020 roku. Plan zakładał, że do kwietnia kraje członkowskie podejmą decyzję o tym, jaki czas będzie u nich obowiązywał. Do wejścia w życie rozporządzenia potrzebna była jedynie zgoda Rady Unii Europejskiej.

Jednak przywódcy krajów członkowskich byli innego zdania. Uważają oni, że zmiana czasu nadal powinna obowiązywać, a założenia Parlamentu Europejskiego są zbyt mało szczegółowe. Zrezygnowanie ze zmiany czasu mogłoby wywołać duże zamieszanie. Na tę chwilę nie jest wiadomo czy i w ogóle projekt wejdzie w życie.

W związku z tym do zmiany czasu nadal będzie dochodzić co pół roku. Choć początkowo może to stwarzać problemy, to jednak szybko się przyzwyczajamy do przesunięcia zegarków o 60 minut.