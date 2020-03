Zmiana czasu z zimowego na letni 2020. Kiedy ostatnia zmiana czasu?

Zmiana czasu to moment, z którym wielu Polaków ma sporo problemów. Tradycyjnie w ostatni weekend marca będziemy przestawiać zegarki z czasu zimowego na letni. W 2020 roku wypada to w nocy z 28 na 29 marca.

Zmiana czasu na letni

Polska położona jest w strefie czasowo środkowoeuropejskiej. Przejście na czas letni oznacza, że wskazówki zegarków przesunięte zostają o godzinę do przodu względem czasu geograficznego. Obowiązuje on przez pół roku. Ma to pomóc w bardziej efektywnego wykorzystania światła dziennego zarówno przez fabryki, jak i przez ludność.

Zgodnie z rozporządzeniem prezesa Rady Ministrów, w Polsce zmiany czasu dokonuje się w ostatni weekend marca. W tym roku dojdzie do niej w nocy z soboty (28 marca) na niedzielę (29 marca). Większość urządzeń elektronicznych automatycznie przeprowadzi zmianę czasu, ale w przypadku zegarków trzeba będzie je przesunąć o godzinę do przodu. Oficjalnie czas zmieni się z godziny 2:00 na 3:00.

Ostatnia zmiana czasu

W 2019 roku Parlament Europejski przegłosował projekt, według którego do ostatniej zmiany czasu miało dojść w 2020 roku. Plan zakładał, że do kwietnia kraje członkowskie podejmą decyzję o tym, jaki czas będzie u nich obowiązywał. Do wejścia w życie rozporządzenia potrzebna była jedynie zgoda Rady Unii Europejskiej.

Jednak przywódcy krajów członkowskich byli innego zdania. Uważają oni, że zmiana czasu nadal powinna obowiązywać, a założenia Parlamentu Europejskiego są zbyt mało szczegółowe. Zrezygnowanie ze zmiany czasu mogłoby wywołać duże zamieszanie. Na tę chwilę nie jest wiadomo czy i w ogóle projekt wejdzie w życie.