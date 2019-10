Zmiana czasu na zimowy 2019 już tej nocy. Kiedy czeka nas ostatnia zmiana czasu?

Zmiana czasu na zimowy nastąpi najbliższej nocy. Dowiedz się, jak przestawić zegarek. Niebawem zmiany czasu odejdą do przeszłości.

Zmiana czasu 2019. Kiedy zaczyna się czas zimowy?

Zmiany czasu na zimowy dokonujemy corocznie w ostatnią niedzielę października. W nocy z 26 na 27 października 2019 roku przesuwamy wskazówki zegarków o godzinę do tyłu, z 3:00 na 2:00. W rezultacie śpimy o godzinę dłużej.

Wrócimy do czasu letniego już w nocy z 28 na 29 marca 2020 roku. Wtedy przesuniemy wskazówki zegarków o godzinę do przodu, zmieniając czas z 2:00 na 3:00. Będziemy spali krócej.

Zmiana czasu 2019. Parlament Europejski podjął decyzję

Do kwietnia 2020 roku państwa członkowskie mają zdecydować, jaki czas przyjmą. Wszystko wskazuje na to, że jeden czas zostanie wprowadzony w całej Unii. Nieoficjalnie mówi się, że będzie to obecny czas letni.