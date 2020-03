Zmiana czasu na letni 2020. Przed nami zmiana czasu z zimowego na letni

Zmiana czasu 2020 kiedy?

Czas zmieniamy dwa razy w roku. Zgodnie z rozporządzeniem, zmiana czasu na letni odbywa się zawsze w ostatni weekend marca. W tym roku wskazówki z godziny 2 na 3 przesuniemy w nocy z 28 na 29 marca. Przez to weekend będzie godzinę krótszy, ale słońce zachodzić będzie godzinę później. To pomaga w lepszym wykorzystaniu światła słonecznego w miesiącach letnich.

Kiedy ostatnia zmiana czasu?

W związku z tym do zmiany czasu nadal będzie dochodzić co pół roku. Choć początkowo może to stwarzać problemy, to jednak szybko się przyzwyczajamy do przesunięcia zegarków o 60 minut.