Zmiana czasu 2023. Kiedy przestawiamy zegarki?

Do kiedy zmiana czasu? Ministerstwo Rozwoju i Technologii odpowiada

Temat zniesienia zmiany czasu na początku 2023 roku powrócił do polskiego parlamentu. Posłanka PO Aleksandra Gajewska w wystosowanej do premiera interpelacji, zapytała o postęp prac dotyczących możliwego zawieszenia obowiązujących obecnie przepisów dot. zmiany czasu. Na pytanie odpowiedziała wiceminister Olga Semeniuk-Patkowska, która powołując się na literę prawa, wskazała, że okresowa zmiana stref będzie zachowana co najmniej do 2026 roku. "7 marca 2022 roku w Dzienniku Ustaw RP zostało ogłoszone Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia i odwołania czasu letniego środkowoeuropejskiego w latach 2022-2026" - przypomniała wiceminister rozwoju.