Zmiana czasu 2021. Pasażerowie PKP Intercity poczują się jak w filmach SF

Kiedy zmiana czasu z zimowego na letni?

Zegarki przestawimy już w najbliższy weekend. W niedzielę 28 marca o godzinie 2:00, przesuniemy wskazówki o godzinę do przodu. Tym samym "przeskoczymy" godzinę, przez co doba ten jeden raz będzie krótsza. Choć przy wiosennej zmianie czasu stracimy godzinę, to jednak w przyrodzie nic nie ginie. Odzyskamy ją jesienią, gdy będziemy zmieniać czas na zimowy.