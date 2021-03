Kiedy zmiana czasu na letni? Nie przegap ważnej daty

Zmiana czasu 2021. Kiedy przejdziemy na czas letni?

Ponieważ dni są już coraz dłuższe, a Słońce wstaje coraz wcześniej, wiele osób szuka informacji o terminie zmiany czasu z zimowego na letni . Odbywa się to co roku w marcu. Kiedy więc przestawimy zegarki?

Zmiana czasu w marcu. W którą stronę przestawiamy zegarki?

Zmiana czasu w marcu polega na przesunięciu wskazówek o godzinę do przodu, z 2:00 na 3:00. Tym samym stracimy jedną godzinę, którą odzyskamy dopiero w październiku. Jesienna zmiana czasu to natomiast cofnięcie zegarków o godzinę - z 3:00 na 2:00.

Zmiana czasu 2021. Ile godzin będziemy pracować w nocy?

Nocna zmiana trwa standardowo od godziny 22:00 do 6:00. Skoro w weekend z 27 na 28 marca będziemy zmieniać czas na letni i przesuwać wskazówki zegara o godzinę do przodu, to zmieni się też liczba godzin pracy w przypadku osób, którym wypadnie tzw. nocka. W noc zmiany czasu będą pracować o godzinę krócej. Pracodawca może natomiast tak zmienić rozkład pracy w danym miesiącu, by pracownik tę godzinę odpracował w innym terminie.