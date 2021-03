Zmiana czasu 2021. Nie zapomnij o zmianie czasu na letni

Zmiana czasu 2021. W marcu zmiana czasu na letni

Co roku w marcu następuje zmiana czasu z zimowego na letni. Nie inaczej będzie i tym razem. Choć wiele mówiło się o tym, żeby zrezygnować z przestawiania zegarków, to Unia Europejska jak do tej pory żadnych konkretnych decyzji w tym temacie nie podjęła. Prace trwają od 2018 roku. Wykonano nawet badanie, które wykazało, że aż 84 proc. Europejczyków chciałoby zrezygnować ze zmiany czasu.