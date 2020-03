Zmiana czasu 2020. Kiedy zmiana czasu z zimowego na letni? Czy to już ostatnia zmiana czasu?

Zmiana czasu na letni 2020

Choć zmiana czasu wydaje się być reliktem przeszłości, to jednak nadal obowiązuje i wszystko wskazuje na to, że będzie obowiązywać przez kolejne lata. Każdego roku dwukrotnie zmieniamy czas. Dokonujemy tego w ostatni weekend marca, kiedy to z zimowego czasu przechodzimy na letni. W drugą stronę wskazówki zegarów przestawiamy w ostatni weekend października.

Kiedy ostatnia zmiana czasu?

Jeszcze niedawno wydawało się, że obowiązek zmiany czasu odejdzie do lamusa. Chcieli tego eurodeputowani. Parlament Europejski uchwalił nawet specjalne przepisy, które miały to umożliwić. Były one jednak zbyt ogólne, dawały poszczególnym krajom wolną rękę w decyzji o tym, jaki czas obowiązuje. To mogło wywołać dodatkowy chaos.