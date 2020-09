Zmiana czasu 2020. Kiedy przestawić zegarki na czas zimowy?

Zmiana czasu 2020. Kiedy przestawić zegarki?

Zmiana czasu 2020. Śpimy godzinę dłużej czy krócej?

Jak będzie wyglądała zmiana czasu z letniego na zimowy? W którą stronę należy przestawić zegarki? Godzinę do przodu czy do tyłu? To ważne, bo albo będziemy spać godzinę krócej, albo dłużej.