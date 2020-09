Zmiana czasu 2020. Kiedy przestawiamy zegarki z czasu letniego na zimowy?

Dwa razy w roku przestawienie zegarków związane jest ze zmianą czasu. Zmiana czasu z zimowego na letni nastąpiła w ostatni weekend marca. W nocy z soboty 28 na niedzielę 29 marca przestawialiśmy zegarki, ale w większości przypadków przestawiły się one automatycznie z godziny 2 na 3. Spaliśmy wtedy o godzinę krócej.

Teraz będziemy zmieniać czas z letniego na zimowy i nastąpi to już w ostatni weekend października. Tym razem w nocy z soboty 24 na niedzielę 25 października przestawimy zegarki, albo w większości przypadków przestawią się one automatycznie z godziny 3 na 2. Dzięki tej zmianie zyskamy dodatkową godzinę i będziemy mogli dłużej pospać.

Zmiana czasu 2020. Skutki zmiany czasu

Osoby pracujące na nocnej zmianie w chwili zmiany czasu mogą zostać zmuszone do pozostania godzinę dłużej w pracy. Coraz częściej słyszy się o tym, że zmiana czasu może mieć destrukcyjny wpływ nie tylko na nasz organizm - samopoczucie, problemy ze snem, bóle głowy - ale także na nasze społeczeństwo, którego produktywność obniża się w wyniku powszechnego deficytu snu.

Pierwsi widzowie filmu o Komendzie. "Jako matka nie przeżyłabym tego"

Zmiana czasu 2020. Czy Unia Europejska zrezygnuje ze zmiany czasu?

We wrześniu 2018 roku Komisja Europejska złożyła wniosek w sprawie zniesienia sezonowych zmian czasu. W uzasadnieniu napisano, że po raz pierwszy zmianę czasu wprowadziły Niemcy i Francja, już w czasie I wojny światowej. Miało to na celu oszczędzanie węgla używanego do oświetlenia.