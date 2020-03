Zmiana czasu 2020. Kiedy przestawiamy zegarki?

Zmiana czasu 2020. Kiedy zmiana czasu z zimowego na letni?

Zmiana czasu 2020. Kiedy powrót do czasu zimowego?

To, co stracimy pod koniec marca, będziemy mogli nadrobić w nocy z 24 na 25 października. Wtenczas czeka nas manewr odwrotny do tego, który wykonamy w miesiącu rozpoczynającym wiosnę. W październiku „cofniemy” zegary z godziny 3:00 na 2:00.