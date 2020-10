Zmiana czasu 2020. Już za kilka godzin przejdziemy na czas zimowy

Zmiana czasu 2020. W którą stronę przestawić zegarki?

Przestawiając zegarki na czas zimowy, cofamy wskazówki, przez co zyskujemy dodatkową godzinę. Dla jednych jest to dobra wiadomość, ponieważ w nocy z 24 na 25 października będą spać o godzinę dłużej. Niestety ci, którzy będą pracować na nocną zmianę, spędzą w pracy godzinę dłużej. Za to powinni dostać dodatkowe pieniądze lub odebrać wolne w innym terminie.