Zmiana czasu 2020. Już dziś przestawiamy wskazówki zegarów

Zmiana czasu 2020. Pierwsza ze zmian zbliża się wielkimi krokami

Do czasu zimowego wrócimy w październiku. W nocy z 24 na 25 października „cofniemy” nasze zegary z godziny 3:00 na 2:00. Będzie to zatem manewr odwrotny do tego, który wykonamy pod koniec marca.

Zmiana czasu z zimowego na letni. Kiedy ostatnia zmiana czasu w Polsce?

Ostatnia zmiana czasu jest bardzo wyczekiwanym momentem przez wiele osób. Wygląda jednak na to, że do rezygnacji ze zmieniania czasu może nie dojść. Co prawda wszystko zmierzało we właściwym kierunku, ale w pewnym momencie sytuacja zrobiła się trudna.