Zmiana czasu 2019 zbliża się wielkimi krokami. Czy w październiku ostatni raz przestawimy zegarki na czas zimowy?

Zmiana czasu coraz bliżej. Już niedługo przestawimy zegarki na wcześniejszą godzinę, dzięki czemu zyskamy godzinę snu więcej. Sprawdź, czy nadchodząca zmiana czasu będzie ostatnią.

Zmiana czasu 2019 – dlaczego ją wprowadzono?

Nie każdy wie, że po razy pierwszy zmianę czasu wprowadzili Niemcy podczas I wojny światowej. Taką decyzję uzasadniono chęcią zaoszczędzenia ilości węgla, zużywanego do produkcji energii elektrycznej. W ślad za Niemcami poszły inne kraje i zmianę czasów wprowadziły między innymi Wielka Brytania, Stany Zjednoczone oraz Rosja. W Polsce zmiana czasu zaczęła obowiązywać w 1916, choć nieregularnie (najpierw obowiązywała jedynie do 1919 roku, później dopiero w latach 40. Oraz na przełomie lat 50. 60). Obecnie zmiana czasu obowiązuje nieprzerwanie od 1983 roku. Wyjątek stanowi rok 1982, kiedy w związku z ogłoszeniem stanu wojennego, zrezygnowano ze zmiany czasu na letni. Od tej pory zmiana czasu w Polsce odbywa się już regularnie i następuje dwa razy w roku. Na czas letni zawsze przechodzimy w ostatnią niedzielę marca, natomiast czas zimowy obowiązuje od ostatniej niedzieli października.

Zmiana czasu na zimowy – kiedy przestawimy zegarki?

Na czas zimowy przejdziemy już w niedzielę, 27 października. Nastąpimy to dokładnie z godziny 3 na 2. Należy jednak zaznaczyć, że nadchodząca zmiana czasu będzie jedną z ostatnich. Kraje członkowskie Unii Europejskiej opowiedziały się za ostatecznym zniesieniem zmian czasu na terenie Wspólnoty, co ma nastąpić w 2021 roku. Państwa, które zdecydują się pozostać przy czasie letnim, ostatni raz przestawią zegarki w marcu 2021, a kraje preferujące czas zimowy, zrobią to w październiku 2021. Wciąż nie wiemy, przy jakim czasie ostatecznie zostanie Polska. Według przeprowadzonego na zlecenie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii badania CBOS, Polacy wolą pozostanie przy czasie letnim. Co ciekawe, zdecydowana większość ankietowanych uznała zmianę czasu za bezsensowną. Za jej zniesieniem opowiedziało się aż 78,7% ankietowanych Polaków.