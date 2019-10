WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Wideo Najnowsze Polska Świat Społeczeństwo Polityka Bezpieczeństwo Edukacja Tylko w WP Innowacje #DzieńdobryWP Wideo Najnowsze zmiana czasu Klaudia Zawistowska 59 min. temu Zmiana czasu 2019. W którą stronę przestawiamy zegarki? Czy będzie to ostatnia zmiana czasu? Zmiana czasu w Polsce odbywa się dwa razy w roku. W marcu wprowadzamy czas letni, a jesienią czas zimowy. Tuż przed październikową zmianą czasu wiele osób zastanawia się, w którą stronę przesunąć wskazówki zegara i czy będzie to już ostatnia zmiana czasu. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Zmiana czasu na zimowy 2019. W którą stronę przesunąć wskazówki zegara? (Shutterstock.com) Kiedy zmiana czasu na zimowy 2019? Zmiany czasu na zimowy dokonujemy zawsze w ostatni weekend października. W 2019 roku czas zimowy wprowadzimy w nocy z 26 na 27 października. Wskazówki zegara przesuniemy wtedy z godziny 3 na 2. Oznacza to, że nasz weekend będzie o godzinę dłuższy. Niestety zmiana czasu nie jest dobrą informacją dla osób, które będą w jej trakcie pracować na nocną zmianę. Cofnięcie wskazówek zegara oznacza, że będą musieli zostać w pracy godzinę dłużej. Pracodawca będzie musiał za tę godzinę zapłacić lub "oddać" ją pracownikowi w innym terminie. Kolejne zamieszanie z czasem w roli głównej czeka nas na wiosnę. Dokładnie w nocy z 28 na 29 marca przesuniemy wskazówki z godziny 2 na 3 i wprowadzimy czas letni. Ta zmiana czasu będzie oznaczać, że nasz weekend będzie o godzinę krótszy. Kiedy ostatnia zmiana czasu? Zmiana czasu zostanie wycofana. Za takim rozwiązaniem w specjalnej ankiecie opowiedziała się zdecydowana większość uczestników ankiety, którą UE udostępniła w 2018 roku. W odpowiedzi na oczekiwania społeczeństwa, Parlament Europejski przygotował odpowiedni projekt dyrektywy, którzy został przegłosowany w 2019 roku. Na jego podstawie kraje członkowski do kwietnia 2020 roku będą musiały podjąć decyzję, który czas (letni czy zimowy) będzie u nich obowiązywał po ostatniej zmianie czasu. Do ostatniej zmiany czasu w historii ma dojść w 2021 roku. Po raz ostatni zegarki przestawimy w marcu lub w październiku. Wszystko zależy od tego, który czas zdecydujemy się wprowadzić. Okazuje się jednak, że założenia projektu mogą nigdy nie wejść w życie. Liderzy państw członkowskich uważają, że wycofanie zmiany czasu wprowadzi niepotrzebny chaos. Żeby dyrektywa weszła w życie musi zaakceptować ją Rada Unii Europejskiej, czyli liderzy wszystkich państw członkowskich. Polub WP Wiadomości 0 komentarze Głosuj Głosuj 0 Ważne 0 Smutne 0 Ciekawe 0 Irytujące