Zmiana czasu 2019 – kiedy przesunąć wskazówki zegarów? Czy będzie to ostatnia zmiana czasu?

Zmiana czasu w 2019 roku odbędzie się w niedzielę 31 marca. Przesuniemy wtedy wskazówki z godziny 2 na 3, przez co będziemy spać o godzinę krócej.

Zmiana czasu 2019 – od kiedy obowiązuje czas letni?

Zmiana czasu 2019 – kiedy zmienić czas na zimowy?

Zmiana czasu 2019 – ostatnia zmiana czasu w historii

Zmiana czasu może zostać wycofana już w 2021 roku. Może do tego dojść dzięki projektowi dyrektywy, który na początku marca wypracowała unijna komisja transportu. We wtorek projekt został poddany głosowaniu w Parlamencie Europejskim. Na kolejnym etapie zapozna się z nim Rada Unii Europejskiej. Jeżeli dyrektywa wejdzie w życie, wówczas kraje członkowskie, do kwietnia 2020 roku, będą musiały podjąć decyzję o tym, który czas zostanie u nich wprowadzony na stałe.