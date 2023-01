Zmarły podczas 31. finału WOŚP sportowiec osierocił chorego syna

- Turnusy rehabilitacyjne to dla chłopca jedyna forma leczenia, a każdy z nich to wydatek rzędu kilku tysięcy złotych. Dzisiaj, w obliczu tej wstrząsającej historii potrzebujemy wielkiej mobilizacji, by zrobić to, czego nie zdążył Darek. Musimy zebrać jak największą ilość środków, które zostaną przeznaczone na leczenie - poinformowano na stronie zbiórki pn."Tragedia podczas finału WOŚP! Tata chorego Miłoszka zmarł podczas charytatywnego meczu".