96-letnia wolontariuszka WOŚP. Zebrała ponad 19 tys. zł

- Serduszka nosiłam chyba od samego początku. Pamiętam, że zanim wolontariusze zaczęli chodzić po mieście, to w pierwszych latach pukali od drzwi do drzwi mieszkań, zbierali pieniądze do puszek i dawali serduszka. Jak na Instagramie zaczęło mnie obserwować więcej osób, to pomyślałam, że trzeba to wykorzystać do czegoś dobrego. Nie mogę zrobić nic innego, więc zbieram pieniążki. To już trzeci finał, kiedy mam eSkarbonkę o nazwie zycie_zaczyna_sie_po_90 - mówi w rozmowie z Wirtualną Polską pani Ania Kusiak.