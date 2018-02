Zmarło niemowlę porzucone na polu. Policja zatrzymała matkę

Nie żyje miesięczna dziewczynka, którą we wtorek odnaleziono na polu w Piotrkowie Kujawskim. Dziecko trafiło do lekarzy w stanie skrajnego wychłodzenia i z obrażeniami. Prawdopodobnie zostało porzucone przez matkę.

Kobieta, która znalazła dziecko, zabrała je do domu i wezwała pogotowie. Policjanci otrzymała zgłoszenie o nieprzytomnym i skrajnie wychłodzonym niemowlaku tuż po godz. 5 rano.

Karetka zabrała miesięczną dziewczynkę do szpitala w Toruniu, ale nie udało się jej uratować. Zmarła we wtorek ok. godz. 13.