Zmarła najstarsza osoba na świecie. Miała 117 lat

Zespół naukowców badał przypadek Branyas i jesienią ubiegłego roku ocenił, że kobieta jest w zadziwiająco dobrej formie - przypomniała agencja AFP. "Jest zupełnie przytomna i świadoma. Doskonale pamięta wydarzenia z czasów, gdy miała zaledwie cztery lata. Nie ma też śladu typowych dla seniorów dolegliwości krążeniowych. Jedyne, na co się uskarża to słaby słuch i problemy z poruszaniem się. To zupełnie niesamowite" - powiedział dziennikarzom jeden z badaczy, Manel Esteller.