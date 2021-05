Zmarł William Shakespeare. Pierwszy mężczyzna zaszczepiony przeciw COVID-19

Mężczyzna wzbudził zainteresowanie mediów nie tylko ze względu na to, że był pierwszym mężczyzną zaszczepionym przeciw COVID-19, ale również przez swoje imię i nazwisko, takie same, jakie nosił angielski poeta i dramaturg William Szekspir. Co więcej, mężczyzna urodził się w hrabstwie Warwickshire, tym samym, gdzie znajduje się Stratford-upon-Avon, rodzinne miasto Szekspira.