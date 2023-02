Zmarł w radiowozie. Przeprowadzili sekcje zwłok

Śledztwo w tej sprawie wszczęła Prokuratura Rejonowa Gliwice-Zachód, która jednak zwróciła się do prokuratury okręgowej o przekazanie tego postępowania do innej jednostki – to standardowe postępowanie w sytuacji, gdy sprawa dotyczy policjantów z tego samego garnizonu, z którymi na co dzień współpracują prokuratorzy. Jak powiedział we wtorek PAP szef Prokuratury Rejonowej Gliwice-Zachód Paweł Sikora, do prowadzenia śledztwa została wyznaczona prokuratura w Zabrzu.