Zmarł na własnym ślubie. Serce nie wytrzymało

19 czerwca, Toraze Davis i Johnnie Mae Dennis z Nebraski szli do ołtarza, by w obecności swoich dzieci, dalszych członków rodziny i przyjaciół ślubować sobie miłość i wierność do końca swoich chwil. To miał być wyjątkowy dzień - szczególnie dla bliskich pana młodego, którego ukochana babcia miała wtedy urodziny.