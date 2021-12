Zmarł Antoś Kuczyński. Pieniądze na jego leczenie zbierała cała Polska

Antoś Kuczyński nie żyje. "Nasz wojownik złożył broń"

Kolejny wpis dotyczący stanu zdrowia chłopca jego bliscy opublikowali w święta Bożego Narodzenia. "My dalej walczymy o każdy dzień, ogromnie wierzę w to, że i tym razem Antoś udowodni, jak wielkim jest Bohaterem. Jeżeli chcecie wesprzeć nas modlitwą w intencji Antosia, to dziś w ten szczególny dzień zapraszamy na pasterkę o godzinie 24.00 w Kościele pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Suwałkach" - poinformowano w mediach społecznościowych.