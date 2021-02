"Złote dziecko" Jarosława Gowina. Miliony w zarządzie, nowa posada na horyzoncie

Od 9 października ubiegłego roku pełni funkcję dyrektora Departamentu Jednostek Nadzorowanych i Podległych w resorcie rozwoju pracy i technologii, kierowanym przez Gowina. Szef Porozumienia trzy dni wcześniej powrócił do rządu. Na wniosek Mateusza Morawieckiego prezydent Andrzej Duda powołał go ponownie na stanowisko wicepremiera oraz ministra rozwoju, pracy i technologii.

"Kierownictwo MRPIT doszło do wniosku, że dotychczasowa formuła kooperacji wyczerpała się i nowe zadania wymuszają zmiany osobowe" - poinformował resort. Nowego prezesa ma wybrać Rada Nadzorcza Agencji. W 2018 r. ówczesny szef tej państwowej instytucji Tomasz Pisula zarobił w ciągu roku ok. 320 tys. zł.

Rok później budżet PAIH wyniósł ok. 170 mln zł. Agencja może się pochwalić kilkudziesięcioma przedstawicielstwami na całym świecie m.in. w Sydney i Nowym Jorku. Oprócz nadzoru nad PAIiH Gowin przejął również pieczę nad specjalnymi strefami ekonomicznymi w całej Polsce. Są one uważane za idealne miejsca zatrudnienia dla partyjnych działaczy.

Bezkarność urzędników z poparciem Porozumienia. Gowin: Muszą mieć gwarancję

Właśnie w takiej strefie – Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Invest-Park" (WSSE) Krzysztof Drynda był od lipca 2016 r. wiceprezesem. Odpowiadał w spółce m.in. za inwestycje, finanse i kontrole. Do pracy w zarządzie przyszedł prosto z krapkowickiego oddziału opolskiej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, gdzie był przez 3-4 miesiące kierownikiem. W przeszłości związany był z sektorem finansowym, prowadził także własną działalność gospodarczą. Jest absolwentem Wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej i studiów podyplomowych Master of Business Administration (MBA). Ma 38 lat.

Dwie posady w tym samym czasie. Pytamy o ewidencję wejść i wyjść

- Przebywał głównie w Warszawie, bo został zatrudniony jako doradca ówczesnej minister przedsiębiorczości i technologii Jadwigi Emilewicz. Wywołało to konflikt w Strefie. Na Dryndę wściekli się ludzie kojarzeni z byłą minister edukacji Anną Zalewską. Sytuacja trwała kilka miesięcy, do końca maja 2019 roku, kiedy odbyły się wybory do europarlamentu. Drynda zachował stanowisko, bo miał wsparcie Gowina i Emilewicz. Z kolei "ludzie Zalewskiej", kiedy tylko dostała się do Brukseli, stracili swoje posady w WSSE – mówi nam anonimowy informator ze Strefy.