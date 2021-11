Złość w Pałacu Buckingham. Netflix na celowniku rodziny królewskiej

Jak wynika z informacji brytyjskiej gazety "bliscy przyjaciele rodziny" mają być zaniepokojeni sytuacją i doradzają pozwanie Netfliksa. Prawnicy z firmy Farrer & Co i Harbottle & Lewis mają być w gotowości i czekać na odpowiedni sygnał. "Członkom rodziny królewskiej przekazano porady prawne" - twierdzi "The Sun". Przekazano im, że istnieją podstawy prawne do podjęcia działań. Pikanterii sprawie dodaje też fakt, że wartą fortunę umowę z serwisem Netflix mają książę Harry oraz Meghan Markle.