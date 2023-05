Złodziej ukradł motocykl. Policja zorientowała się przed właścicielem

O dużym szczęściu może mówić mieszkaniec Skoczowa (województwo śląskie). Do mężczyzny zadzwonił policjant informując go, że jego motocykl prawdopodobnie został skradziony. Dopiero wtedy właściciel maszyny zdał sobie sprawę, że rzeczywiście padł ofiarą złodzieja. Wcześniej nie zauważył, by jego motocykl zniknął.