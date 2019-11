"Złoci chłopcy PiS". "Die Welt" prześwietla szefów państwowych spółek

Niemiecki dziennik zamieszcza sylwetkę szefa Banku Pekao SA Michała Krupińskiego jako przedstawiciela nowej klasy menadżerów związanej z PiS. To nie jedyny przedstawiciel młodych menedżerów, którzy przejęli stery zależnych od państwa spółek.

Polska do G20

Dodaje, że wzrost gospodarczy Polski opiera się między innymi na inwestycjach zagranicznych, które napływają do kraju, oraz konsumpcji. To wystarczyło, by w 2018 roku gospodarka odnotowała imponujący wzrost na poziomie 5,1 proc. PKB. "Ale partia się tym nie zadowoli. Chce stworzyć polskie wielkie przedsiębiorstwa, które będą mogły konkurować i inwestować nawet na globalnym ryku. Celem polskiego rządu jest dogonienie Niemiec i Francji. Eksperci zakładają, że Polska jeszcze przed 2030 rokiem zostanie przyjęta do G20, czyli grupy najważniejszych gospodarczo krajów świata" - pisze Fritz. Cel ten ma zostać osiągnięty poprzez tworzenie wielkich przedsiębiorstw, częściową nacjonalizację oraz inwestycje w branże wysokiej technologii.