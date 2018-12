Złapał 14-latka za genitalia. Policja prosi o pomoc w namierzeniu sprawcy

Gdańscy funkcjonariusze poszukują mężczyzny, który jest podejrzewany o przestępstwo o charakterze seksualnym. Poszukiwany podszedł w tramwaju do nastolatka i złapał go w miejsce intymne.

Do zdarzenia doszło 21 września 2018 r., około godz. 13.20. W tramwaju linii numer 6 nieznany sprawca podszedł do stojącego przy drzwiach 14-latka i złapał go w miejsce intymne. Następnie wyszedł z tramwaju i udał się w kierunku przystanku tramwajowego "Wilanowska" w stronę pętli "Chełm". Tam, po kilku minutach, wsiadł do tramwaju linii nr 2, gdzie wysiadł na "Chałubińskiego".