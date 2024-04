Złamanie ciszy wyborczej i nieprawidłowości – jak zgłaszać?

Wybory samorządowe. Tryb zgłaszania przypadków złamania ciszy wyborczej i innych nieprawidłowości

Takie zdarzenia każdy obywatel może zgłosić na Policję. Organy ścigania zobowiązane są do przyjęcia zgłoszeń. To od nich zależy także ocena, czy w danym przypadku rzeczywiście doszło do naruszenia zakazu, o którym stanowią przepisy Kodeksu wyborczego. Nie leży to więc w gestii Państwowej Komisji Wyborczej.