Ziobro zapowiada zmiany w prawie. Ostrzejsze kary dla przestępców seksualnych. Minister apeluje do opozycji

Projekt zakłada również wprowadzenie możliwości orzekania kary bezwzględnego dożywocia dla sprawcy, który dopuścił się morderstwa w związku ze zgwałceniem. - To jest kara adekwatna i sprawiedliwa do tego strasznego czynu - ocenił Zbigniew Ziobro. Ograniczona ma być także możliwość przedterminowego zwolnienia przestępców seksualnych.

Zbigniew Ziobro apeluje do opozycji. "By nie stanęli po stronie gwałcicieli"

- To nie są ideologiczne rozważania, zalecenia. To, co proponujemy to realna odpowiedź na najokrutniejsze formy przestępstw z użyciem przemocy wobec kobiet - zaznaczył minister Ziobro. Wystosował również apel do opozycji, by "politycy zachowali się przyzwoicie".