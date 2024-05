Ziobro zabiera głos. Zwrócił się do współpracownika

"Życzę Wam wspaniałej przyszłości, wypełnionej wspólnie spełnianymi marzeniami, codziennych wielu uśmiechów i radości wypływającej z wychowywania dzieci. Gdy jesteście razem, to macie ze sobą całą moc wzajemnej miłości. A gdy nadejdzie trudniejsza chwila, to Wasza miłość zawsze da Wam siłę, by stawić jej czoła. Angeliko i Janku - z całego serca życzę Wam wszystkiego najlepszego na Waszej nowej drodze życia! Bądźcie szczęśliwi!" - dodał.