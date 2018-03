Ziobro: urzędnicy powinni powiadomić prokuraturę ws. wycieku notatki

Minister sprawiedliwości odniósł się do notatki o zakazie wstępu prezydenta i premiera do Białego Domu. - Jeśli MSZ twierdzi, że doszło do przestępstwa, to urzędnicy powinni skierować informacje do prokuratury - uważa.

Zbigniew Ziobro wypowiedział się na temat ewentualnego śledztwa w sprawie wycieku notatki o sankcjach Białego Domu (PAP, Fot: Stach Leszczyński)

Prokurator Generalny nie chciał zdradzić, czy objąłby nadzór nad kwestią ujawnienia notatki dotyczącej zakazu wstępu do Białego Domu dla Andrzeja Dudy i Mateusza Morawieckiego. - Na początek trzeba się zastanowić, czy organ, który dysponował notatką złożył zawiadomienie - powiedział na konferencji prasowej.

Zbigniew Ziobro potwierdził, że prokuratura może wcześniej rozpocząć działania sprawdzające, aby w razie wpłynięcia wniosku nie marnować czasu. - Jeżeli MSZ twierdzi, że doszło do przestępstwa, to urzędnicy powinni skierować do prokuratury zarzuty w tej sprawie - dodał.

