Ziobro to mąż stanu? Sobolewski zaskoczył odpowiedzią

Portal tvn24 opisał niedawno, że żona sekretarza generalnego PiS Sylwia Sobolewska zarobiła prawie 70 tys. złotych, pojawiając się w pracy 4-5 razy w ciągu pół roku. - Z tego, co wiem, to była doradcą - powiedział Sobolewski. - Mając taką funkcję w zakresie obowiązków nie jest praca od 8 do 16, tylko inne świadczenia, które świadczyła i się wywiązała - dodał.