Ziobro o zabójstwie Kristiny: "Za takie zbrodnie byłbym zwolennikiem kary śmierci"

Mrowiny próbują otrząsnąć się po morderstwie 10-letniej Kristiny. Minister Sprawiedliwości nie chce jeszcze ujawniać wszystkich szczegółów. - Ale dowody są mocne. To było na zimno wykalkulowane morderstwo - podkreśla polityk i zaznacza, że za takie zbrodnie powinna być kara śmierci.

Teraz głos w sprawie zabrał minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. - Z tego co ustaliliśmy wylewa się ogromna ilość zła. To nie jest tak, że ktoś dopuścił się tej zbrodni w przypływie emocji. To było na zimno wykalkulowane i zaplanowane morderstwo. Ze wszystkimi szczegółami, w detalach i bez cienia wątpliwości czy skrupułów. Chęć uczynienia krzywdy tej dziewczynce miała okrutny przebieg. Jeżeli istnieje jakieś studium zła, to w tej sprawie możemy zastanawiać się nad tym, do czego człowiek jest zdolny - powiedział w "Gościu Wiadomości" TVP Zbigniew Ziobro.