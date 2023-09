Budka z zarzutami? "Prokurator będzie musiał to rozważyć"

- Człowiek, któremu tę nienawiść w sercu zasiał Kaczyński. To Jarosław Kaczyński jest politycznie odpowiedzialny, za to, że w Polsce może dojść do tragedii. I dzisiaj to od Kaczyńskiego oczekuję, by natychmiast przerwał tę spiralę nienawiści. By wydał polecenie w reżimowej telewizji i by wreszcie skończono nakręcać tę histerię - powiedział Budka.