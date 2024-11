Ziobro nie stawił się na komisji ds. Pegasusa. Możliwe zatrzymanie i doprowadzenie

- Jako komisja powinniśmy wystąpić z wnioskiem o jego ukaranie za niestawiennictwo i nałożenie kary porządkowej do Sądu Okręgowego w Warszawie. Powinniśmy też złożyć wniosek o zatrzymanie i doprowadzenia Zbigniewa Ziobro przed komisję, równocześnie występując do prokuratora generalnego o to, by rozpoczął procedurę, w wyniku której Sejm wyrazi zgodę na ściągnięcie immunitetu panu Zbigniewowi Ziobro - powiedziała Sroka.