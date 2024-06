Ziobro "bardzo osłabiony". Kolejna operacja byłego ministra

Woś odniósł się także do wezwania dla szefa Suwerennej Polski przed oblicze komisji śledczej ds. Pegasusa. - Zbigniew Ziobro jest bardzo osłabiony po kolejnej operacji. On chce przyjść na tę komisję i powiedzieć publicznie, że operacja Pegasus to była operacja przygotowana przez ówczesną opozycję, a dzisiaj rządzących, by wmówić, że wszyscy są inwigilowani - stwierdził Woś.