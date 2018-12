Zimowy akcent przed ociepleniem. Uwaga na gołoledź, IMGW wydał alert

Przed chwilowym ociepleniem w niedzielę miejscami będzie jeszcze mroźne. W środkowej i wschodniej części kraju mogą pojawić się marznące opady. Instytut Metrologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia dla prawie wszystkich województw.

Ostrzeżenia IMGW najdłużej (do godz. 14) obowiązują we wschodnich regionach.

Prognoza pogody na niedzielę 2 grudnia

W ciągu dnia w kraju powieje porywisty wiatr do 35-65 km/h, a na Przedgórzu Sudeckim nawet do 80 km/h. Z kolei termometry wskażą od (-1) - (+1) st. C na wschodzie do (+6) – (+9) st. C na zachodzie Polski.