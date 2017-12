Zima, za jaką tęsknimy. Tak wygląda Północ

Śnieg spada tu w październiku i leży do maja. Noce rozświetla zorza polarna, a dni - potrójne słońce. W sklepach można kupić burgery z łosia albo próżniowo zapakowane serce renifera. Witajcie w północnej Szwecji.

Östersund słynie najbardziej z dwóch rzeczy: zawodów biathlonowych, które odbywają się tu co roku i potwora, żyjącego w jeziorze. Samo jezioro, Storsjön, ma ponad 100 km długości, potwór ma więc gdzie dokazywać. Informacje o nim pojawiają się regularnie w prasie od ponad 150 lat, a wokół jeziora jest kilkanaście punktów, z których można go wypatrywać. Sprawa traktowana jest w Szwecji ze śmiertelną powagą: potwór objęty jest ochroną prawną, a rodowici Jämtlandczycy twierdzą, że widywali go już Wikingowie.

I choć Östersund reklamuje się jako położone "50 minut od Sztokholmu", to reklama zapomina dodać, że chodzi o lot samolotem. To zresztą jedyny sensowny środek transportu - wszędzie jest stąd daleko.

Szwedzi najbardziej kochają jednak przedwiośnie, które nazywają "vårvinter", czyli "zimowiosną". To okres od końca lutego do kwietnia, kiedy dni są długie a mróz lekki, i wreszcie można oddawać się ulubionym przyjemnościom - bieganiu na nartach, jeździe na łyżwach, piciu kawy na świeżym powietrzu i... opalaniu się. Bo, jak mówi się w Skandynawii, nie ma złej pogody, by wyjść na zewnątrz. Co najwyżej jest zły strój.