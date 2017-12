Zimą nikomu się to nie udało. Polacy ruszyli na K2

13 polskich himalaistów wyruszyło na zimową wyprawę na K2. Być może będą pierwszymi, którzy zdobędą słynny szczyt o tej porze.

Próba zdobycia K2 zimą jest jedną z najważniejszych w historii polskiego himalaizmu - stanowi wielkie wyzwanie. Wielicki przekonuje, że to niezwykły moment. – Ruszymy w dobrze nam znaną drogę, prowadzącą do góry, która jeszcze nikogo nie wpuściła zimą. Chcemy to zmienić. K2 zimą to zwieńczenie marzeń o zimowym himalaizmie – powiedział obecnym na warszawskim lotnisku mediom. – K2 to bardzo trudna góra. Cały szereg czynników będzie musiał się zgrać w odpowiednim miejscu i czasie – dodał Adam Bielecki. Janusz Gołąb, kierownik sportowy wyprawy, w rozmowie z Polsat News stwierdził, że najważniejsze to "nie spaść" w Karakorum (obóz IV).