Zielona Góra. Siłą weszli do domu. Wstrząsające odkrycie

Tragedia w domu jednorodzinnym w Zielonej Górze. Po sygnale alarmowym na miejsce ruszyli policjanci i strażacy. Akcja miała dramatyczny przebieg, funkcjonariusze musieli użyć siły, by dostać się do domu. Ratowali starsze małżeństwo, które zatruło się czadem. Kobieta w ciężkim stanie trafiła do szpitala. Mężczyzna zmarł.

Zielona Góra. Siłą weszli do domu. W środku znaleźli ciało Źródło: Pixabay