Zieliński mówił o głowie koło jego domu. Znaleziono ją 240 km dalej, 20 lat temu

Wiceszef MSWiA Jarosław Zieliński tłumaczył policyjne patrole jego posesji popełnionym nieopodal morderstwem. "Jakiś czas temu w pobliżu znaleziono ludzką głowę, obciętą przez bandytów" - mówił. Policja nie informuje, o jaką zbrodnię chodzi, ale dziennikarze odkryli prawdę.

- Taką sprawę mieliśmy 20 lat temu - potwierdził rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Suwałkach Ryszard Tomkiewicz. Chodzi o porachunki między lokalnymi gangsterami sprzed niemal 20 lat. Jeden z nich został zabity, jego ciało poćwiartowane i wrzucone w reklamówkach do jeziora Pluszne koło Olsztynka. To 240 kilometrów od Suwałk, gdzie mieszka Jarosław Zieliński.

Dyrektor biura prasowego ministerstwa na pytanie, czy o to morderstwo chodziło wiceszefowi resortu, odsyła do policji. Rzecznik prasowy podlaskiej policji nie odpowiedział.

Głowa, a w zasadzie czaszka, jaką wtedy znaleziono, również należała do lokalnego gangstera. Informator tabloidu podejrzewa, że przestępcy wyrzucili głowę do przepływającej niedaleko domu Zielińskiego rzeczki, licząc na to, że zatonie. - Zieliński podobno widział, jak w to miejsce nad Maniówką stale przylatuje myszołów. Zainteresował się tym, poszedł tam i znalazł tę właśnie czaszkę - mówi.