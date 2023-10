Zgrzyty w (przyszłej) koalicji rządzącej. "Oczywiście, że się obawiam"

Do określania aborcji, jako kwestii ideologicznych, odniosła się Żukowska. "Prawa człowieka to SĄ kwestie merytoryczne. Dziwne, że w trzeciej dekadzie XXI w. trzeba to jeszcze komuś wyjaśniać. Światopogląd to szerokie pojęcie i równie dobrze można powiedzieć, że dotyczy np. obecności Polski w UE czy NATO. Więc tak, wpiszemy nasz ŚWIATOPOGLĄD do umowy" - zapowiedziała.