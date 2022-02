Zgrzyt w czasie delegacji polskich senatorów. Odmówiono im rządowego samolotu

O planowanej wizycie mówił wczoraj marszałek Senatu Tomasz Grodzki. - Jeżeli warunki się nie zmienią, to udam się wraz z delegacją senatorów, by spotkać się tam z najważniejszymi ukraińskimi politykami. Stoję na stanowisku, że Ukrainę trzeba wspierać w tej ekstremalnie trudnej sytuacji na każdym szczeblu, czy to parlamentarnym, czy samorządowym - mówił PAP marszałek Grodzki.