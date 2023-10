Zginęło 268 cudzoziemców z 39 krajów. "Zamordował ich Hamas"

- To, co widzieliśmy na granicy między Gazą a Izraelem, wykracza daleko poza pogrom. Widzieliśmy rzeźnię. Widzieliśmy krew płynącą na ulicach. Widzieliśmy najstraszniejsze tragedie, jakie można sobie wyobrazić - stwierdził w poniedziałek prezydent Izraela Izaak Herzog. Dodał, że do dzisiaj nie udało się zidentyfikować 40 ciał.